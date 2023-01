Giulia Salemi prove generali per Sanremo: l'influencer al "collaudo" outfit

Giulia Salemi non sta più nella pelle: l'influencer non vede l'ora che inizi la 73esima edizione del Festival di Sanremo al quale anche lei parteciperà. L'ex gieffina infatti, sarà l'inviata di Radio R101 e seguirà tutto l'evento da dietro le quinte: interagirà con gli artisti, si farà raccontare da loro i brani e anche le emozioni che solo il palco dell'Ariston può regalare. In una delle ultime storie postate su Instagram, Giulia si sta preparando per l'arrivo a Sanremo.

La storia Instagram di Giulia Salemi

Nella sua ultima storia Instagram, Giulia Salemi è indaffarata con le sarte e con una miriade di abiti sparsi per la camera e sopra il letto. L'influencer, compagna di Pierpaolo Pretelli, ha scritto: «Fitting Sanremo parte 1». Ciò significa che sta provando i look che indosserà proprio all'interno del Teatro Ariston. I suoi follower si sono chiesti quale stilista la vestirà in occasione dello show.

Giulia Salemi è molto amata sui social: il suo profilo Instagram conta infatti, quasi due milioni di follower che la seguono con molto affetto in tutti i suoi progetti lavorativi e non.