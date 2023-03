Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli partono per un weekend d'amore: «Finalmente insieme»

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono partiti insieme (verso una destinazione che non hanno ancora svelato ai follower), per trascorrere insieme un weekend d'amore. Dopo la crisi ormai passata, i due sono inseparabili e desiderano trascorrere quanto più tempo da soli e lontani dalle telecamere. I due, come mostrano le storie postate dall'influencer, sembrano essere molto felici.

La storia Instagram di Giulia Salemi

Nell'ultima storia Instagram che Giulia Salemi ha postato sul proprio profilo, si riprende in modalità selfie mentre canta allegra in macchina con Pierpaolo Pretelli. L'influencer ha scritto: «Adoro questa canzone totalmente estiva perché mi mette di buon umore come questo tempo. Siccome non siamo dei bravi cantanti ci stiamo inventando delle parole ma finalmente un weekend insieme».

Giulia Salemi si divide tra Milano e Roma perché i molti impegni di lavoro la portano a viaggiare spesso. Durante la settimana, l'influencer è impegnata a Radio R101 e poi al GfVip dove è l'opinionista social.