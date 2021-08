Giulia Salemi e Pierpaolo sul traghetto delle vacanze, poi la "brutta notizia" a bordo: «Non ci credo...»

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sul traghetto delle vacanze, poi la "brutta notizia" a bordo: «Non ci credo...». L'influencer italo-persiana ha appena pubblicato sulle stories di Instagram una serie di video in cui racconta una disavventura che è appena successa loro sul traghetto delle vacanze.

È Pierpaolo che inizia a spiegare: «Se volete un bel cappuccino cremoso venite sul traghetto. Gli fa eco Giulia Salemi: «Una sola, dieci euro per due cappuccini». Insomma, i Prelemi dopo la "disavventura" della valigia over in aeroporto a Ibiza, sono "vittime" anche della stangata al bar di bordo.

Intanto, prosegue l'estate d'amore di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Dopo la partecipazione al Giffoni Film Festival e i giorni romantici a Ibiza, quale sarà la prossima meta che stanno raggiungendo in traghetto? Staremo a vedere.

