Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli: «Ci stiamo per sposare? Ecco la verità»

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sul loro futuro raccontano: «Ci stiamo per sposare? Ecco la verità...». L'influencer italo-persiana e il gieffino (nuovo concorrente di Tale e Quale Show) sono sbarcati al Festival del cinema per ragazzi e si sono raccontati a cuore aperto. Tra vita privata e lavoro.

Ecco nuovi dettagli inediti sulla storia d'amore più amata dai social. Quando viene chiesto loro se hanno intenzione di mettere su famiglia, hanno le idee molto chiare. «Io non vorrei bruciare le tappe - spiega Pierpaolo a Leggo - lei è la donna della mia vita e voglio godermelo giorno per giorno. Ovviamente ci sono dei progetti, ma a lungo termine». Gli fa eco Giulia: «Se diciamo che abbiamo dei progetti, tutti pensano che ci stiamo per sposare. Mentre se diciamo che vogliamo aspettare, si parla subito di crisi. In realtà noi siamo molto felici e innamorati, vogliamo fare un passo alla volta».

Poi Giulia Salemi parla di Leonardo, il figlioletto di Pierpaolo: «Ho un bellissimo rapporto anche con suo figlio Leonardo e con la mamma del bimbo, Ariadna. Siamo una bella famiglia allargata...».

