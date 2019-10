Giulia Salemi e l’addio a Monte: «Ho messo tutta me stessa, non mi pento»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si racconta. “In tv, per farmi conoscere, ho recitato la parte della "svampita", ma al GF Vip ho fatto vedere che sono una persona trasparente, che non finge, che sa volere bene e rinunciare a una parte di sé per fare stare bene gli altri”, Giulia Salemi ritorna a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto l’ex fidanzato Francesco Monte.Nonostante la fine dell’amore, non tornerebbe indietro: “Da sei anni lavoro duro per realizzare il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo – ha spiegato in un’intervista a “Chi” - e ho avuto l'occasione di farlo. Sognavo anche l’amore, e I' ho avuto, poi è andata così, ma non è mai un errore, ho messo tutta me stessa e non mi pento di niente. E non mi rassegno, spero di innamorarmi di nuovo”.Giulia parla anche del rapporto con la mamma, Fariba: “Mi ha insegnato tanto, mi ha sempre spronato se mi vedeva pigra o troppo leggera. Ha cresciuto una figlia con pochi mezzi e molti sogni. A volte è stata dura con me, non voleva mai che piangessi, che mi mostrassi debole. Ma poi ho capito che mi preparava al futuro”.