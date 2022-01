Giulia De Lellis, vacanze in love sulla neve: «Buoni propositi in atto»

L'anno nuovo è appena cominciato e Giulia De Lellis mette già in atto i «buoni propositi». Su Instagram, l'influencer ha postato delle storie in cui si mostra in tenuta da sci col fidanzato Carlo Gussalli Beretta, pronta per calcare la pista da sci. «Buoni propositi subito in atto. Torno sugli sci, stavolta di fondo».

APPROFONDIMENTI FERRAGNEZ Chiara Ferragni negativa, Fedez ancora positivo: «Primo selfie...

Insieme da circa un anno, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e l'erede della famosa dinastia di armatori, hanno passato insieme le feste natalizie con entrambe le famiglie. Sembra che il loro legame cresca sempre di più, come mostra frequentemente Giulia sul suo profilo Instagram. Foto, dichiarazioni e stories con "Lo" confermano l'amore fra i due.

© RIPRODUZIONE RISERVATA