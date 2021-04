Giulia De Lellis, il segreto del suo successo: «Il mio talento più grande...»

Giulia De Lellis, partita dalla poltrona di corteggiatrice di “Uomini e donne” di Maria De Filippi oltre a diventare una potentissima influencer, ha scritto un libro molto venduto, partecipato a diverse trasmissioni televisive ed è recentemente diventata attrice per una serie targata Sky. L'nfluencer ha spiegato il segreto del suo successo, soprattutto sui social, ospite di Maurizio Costanzo al “Maurizio Costanzo Show”.

GIULIA DE LELLIS: "IL SEGRETO DEL MIO SUCCESSO"

Il segreto del successo di Giulia De Lellis è la capacità di comunicare: “Il talento più grande è quello della comunicazione. Diciamo che ho trovato la giusta empatia con le persone che mi seguono – ha spiegato - Alla base c’è tantissima curiosità nel conoscere quello che mangio, la musica che ascolto, il modo in cui condivido la mia vita sentimentale. Loro mi vedono come un’amica, la ragazza della porta accanto che è partita da un piccolo paese e con tanta determinazione e un pò di fortuna è riuscita ad ottenere quello che desiderava”.

Dopo la trasmissione, Giulia De Lellis è tornata sull’argomento attraverso il suo account instagram: “È finita poco fa una splendida puntata del Maurizio Costanzo Show – ha scritto sul social - e riflettevo (non riesco a prendere sonno così condivido con voi come sempre). Sono così onorata ed emozionata ogni volta di andare lì, soprattutto quest’ultima dove il tema era “il successo.” Ma il vero successo del mio lavoro, lasciatemelo dire, è aver avuto la possibilità di conoscere professionisti ma soprattutto persone straordinarie che mi lasciano sempre tanto. Se penso a quanto ho imparato nell’ultimo anno della mia vita grazie a tutti loro… Ecco, forse è proprio stato questo il mio successo: avere il lusso di condividere con loro e con tutti voi che da sempre siete al mio fianco, guardandomi le spalle, appoggiandomi sempre. Ed apprendere, ascoltare e a volte rubare qualcosa in più. Ho ancora molto da imparare… La mia curiosità è tremenda, forse per questo non ho mai voglia di dormire ?! ❤”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA