Giulia De Lellis in sala d'aspetto preoccupa i fan: «La vita è veramente preziosa e imprevedibile»

Un momento un po’ complicato per Giulia De Lellis, che come già confessato su Instagram sta attraversando un delicato momento di salute e si sta sottoponendo a degli accertamenti dopo aver ricevuto delle risposte non troppo confortanti da alcune analisi. Un condivisione però preoccupa i follower: «Teniamo a mente – ha scritto sul social - che la vita è veramente così preziosa ed imprevedibile, ok?».

Giulia De Lellis in sala d'aspetto preoccupa i fan

Giulia De Lellis preoccupa i follower sul social. In una stories compare ai suoi fan in una sala d’aspetto e spiega: «Mentre aspetto penso… Oggi ho ricevuto una notizia che mi ha tanto buttato giù. Io sto bene, il peggio è passato e sta scartando piano, piano, altre opzioni negative per rimettermi in sesto come si deve!...Teniamo a mente che la vita è veramente così preziosa ed imprevedibile, ok?». La frase non è chiara, e l’influencer aggiunge altro: «Oggi una delle donne più forti, ma che probabilmente di così forte raramente incontrerò mai mi ha detto che Dio le brutte persone non se le prende mai… e cazz* ha proprio ragione!… siamo grati alla vita, un po’ di più!».

Il giorno dopo Giulia De Lellis è tornata sul social, tranquillizzando un pò i suoi fan: «Tornati a casina! Oggi ultimo giro di visite in quel di Milano e poi capiremo meglio la situazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA