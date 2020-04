Giulia De Lellis e il ritorno con Andrea Damante: «Volevamo tenere per noi alcune cose. Però non è possibile»

Dopo diverse voci a riguardo, Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno reso pubblico il loro ritorno di fiamma, anche complici alcune foto che li vedevano insieme all’inizio del coronavirus, mentre scaricavano la macchina dopo aver fatto la spesa per dirigersi nella casa di Pomezia dell’influencer.

Giulia e Andrea sono tornati insieme dopo una lunga separazione, che ha visto Giulia fidanzassi con Andrea Iannone. In una diretta instagram con la conduttrice Simona Ventura la De Lellis ha raccontato altri particolari sulla rinata love story: “Volevamo tenere per noi alcune cose, - ha spiegato - capire un po’ le situazioni. Però a quanto pare non è possibile. Non è che lo volevo nascondere, però volevo tenerlo un attimo per me (…) Il mio cuore e la mia testa non si sono parlati per un po’, hanno discusso e poi fatto pace. Stiamo cercando di capire, le buone intenzioni ci sono. Voglio stare serena e sto cercando un po’ di capire queste cose che per un po’ avevo lasciato da parte perché mi appesantivano, non mi facevano stare bene”.

In vena di confessioni Giulia, che qualche giorno fa, interrogata a riguardo da una follower, ha confessato il momento in cui ha perdonato Damante: “Perdonando – ha scritto sul social - Se ne vale la pena ovviamente, perché tutti possono sbagliare! In generale, se reputo troppo intelligenti le persone che ho davanti, rispetto allo sbaglio commesso, con un po’ di tempo mi passa perché sbagliare è umano. “Se ti riferisci al “Dama”, io l’ho perdonato un giorno di tanto tempo fa (circa 2 anni fa, non ricordo più). Quando ci siamo ritrovati a parlare della cosa, finito tutto…”.

