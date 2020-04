Giulia De Lellis bacchettata per il ritorno con Andrea Damante: «Ricaduta in una storia tossica»

Dopo aver messo improvvisamente fine alla sua relazione con Andrea Iannone, Giulia De Lellis è tornata fra le braccia del suo storico ex, il tronista Andrea Damante, che aveva conosciuto sotto i riflettori di “Uomini e donne” di Maria De Filippi

Sul caso un articolo su “Tpi” in cui si parla della vicenda: “Giulia De Lellis ha fregato tutti. Ha scritto un libro in cui pareva aver elaborato il lutto dopo la classica storia tossica, in cui dispensava pillole di una ritrovata autostima e consapevolezza, e invece non aveva superato un bel niente”.

Nel suo libro, definito “fuffa”, l’influencer aveva fatto saper di aver sofferto molto e aveva raccontato i tradimenti del suo ex, ma in realtà “è ricascata in una storia tossica (…) Giulia De Lellis si era solo concessa una pausa”.

Quello in cui è caduta è “l’effetto Iannone”: “Consiste in questo: ti fidanzi con lui, inizi una relazione piuttosto stabile e vincolante, poi lo molli per tornare dal fidanzato precedente. Meglio se del fidanzato precedente avevi detto peste e corna. Corna, soprattutto”.

