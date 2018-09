Quanto guadagna Giulia De Lellis per un post su Instagram? Incredibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con 3 milioni di follower, si è ufficialmente smarcata dal ruolo di "ex Uomini e Donne", per entrare di diritto tra le. I suo post susono diventati sempre più professionali e sono aumentati di pari passo con la sua popolarità. Tutti la vogliono e solo pochi giorni fa l'abbiamo vista sfilare sul red carpet di Venezia. Ma quanto guadagna per ogni post?Secondo il settimanale 'Oggi' non meno di 6.000 euro. Ecco cosa si legge nella rubrica "Pillole di gossip":«Salgono sul web le quotazioni di Giulia De Lellis. L’ex del Grande Fratello Vip, che ha notevolmente incrementato i suoi seguaci sui social, ha infatti tariffe da far invidia! Si dice che il suo agente, Francesco Facchinetti, non le faccia vendere i suoi post a meno di 6 mila euro. Sarà vero?»