Giulia De Lellis, le parole sul fidanzato Andrea Damante fanno sognare i fan

Giulia De Lellis è tornata insieme ad Andrea Damante e ha vissuto con lui le settimane di lockdown da coronavirus. Alle prime indiscrezioni sulla riconciliazione sono seguite foto e brevi battutine di entrambi. Ora però l'influencer romana lo ha menzionato come suo fidanzato in una diretta Instagram mandando letteralmente in visibilio i fan dei "damellis". «Forse sono un po' logorroica, questa cosa la odiano tutti. Mia madre, mia sorella. Anche il mio fidanzato», ha detto Giulia ai followers.

LEGGI ANCHE:

Caterina Balivo in clinica: «Ho fatto un'ecografia, ho una ciste. Forse mi devo operare»

Tanto è bastato per far finire l'hastag "damellis" tra i trend topics della giornata e per distrarre dal dimagrimento dell'influencer. De Lellis, infatti, è finita nel mirino degli haters perché è apparsa sottopeso nelle ultime dirette. C'è chi ricorda l'influenza di Damante sul suo stile alimentare e teme per la sua salute. Nel libro "Le corna stanno bene su tutto", successo editoriale della ragazza ispirato ai tradimenti di Damante, infatti, lei lamentava di aver avuto dei complessi a causa delle critiche del fidanzato.

Nel frattempo, però, i fan si godono quel ritrovato "Damellis". Il dj veronese e la ventenne romana si sono conosciuti a "Uomini e Donne "e da allora hanno una fanbase molto ricca. In molti speravano in un ritorno di fiamma nonostante i flirt con altre persone. E sono stati accontentati: l'amore è risbocciato.

Ultimo aggiornamento: 20:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA