Giulia De Lellis e Irama i motivi dell'addio: «A cena con la modella Victoria»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si sono lasciati, col cantante che ha reso pubblica la separazione attraverso un post dal suo account instagram. Le cause dell’addio sono ancora misteriose, ma sembra che la causa scatenante sia stata un’uscita di Irama con una modella di nome Victoria, ex fidanzata dell’attuale tronista Andrea Zelletta.La sera prima del famoso post d’addio di Irama è del 5 marzo e, come spiegano le indiscrezioni di "Spy", la sera prima il cantante si sarebbe intrattenuto in una cena tra l’altro lussuosa con la modella: “Spunta un’altra donna nella inaspettata fine della love story tra l’influencer Giulia De Lellis e il nuovo idolo dei giovani Irama- fa sapere la rivista - La sera prima (del post) si trovava a Parigi a cena nel lussuoso Hotel Costes con una modella”.La modella della cena “di cui la De Lellis non era al corrente” si chiamerebbe Victoria Stella Doritou e appunto sarebbe l’ex ragazza del tronista Andrea Zelletta. Giulia intanto è stata sorpresa dai paparazzi mentre usciva dallo stesso albergo che ospitava il suo storico ex, Andrea Damante, conosciuto sotto i riflettori di Uomini e donne”.