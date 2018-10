Giulia De Lellis innamorata viaggio in Islanda con il fidanzato Cristiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembra proprio cheabbia finalmente ritrovato l’amore condopo la brusca fine della sua relazione con l’ex tronista Andrea Damante, riportata da Leggo.it . Giulia infatti poco dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip ha lasciato l’allora fidanzato, conosciuto proprio sotto i riflettori di “Uomini e donne”, programma condotto da Maria De Filippi.Dopo tante voci di flirt e ritorni di fiamma è sono state le “Chicche di gossip di “Chi” a svelare il nuovo fidanzato di Giulia: “Lui – svelava la rivista - si chiama Cristiano, ex fidanzate della tronista Sabrina Ghio, con il quale la De Lellis ultimamente ha trovato felici sorrisi nella notte romana. Andrea Damante, ormai, è definitivamente un lontano ricordo”.A confermare il fidanzamento arriva ora il viaggio di Giulia in Islanda, naturalmente documentato su Instagram, località dove guarda caso si trova anche Cristiano Iovino, di professione personal trainer. E in un tutorial nelle sue storie l’ex gieffina ha involontariamente mostrato uno scatto assieme alla sua nuova fiamma…