Giulia De Lellis rivela come l'ha conquistata Iannone: «È stato paziente ed educato»

racconta del modo in cui l'ha conquistata«É stato lui a fare il primo passo, mi ha conquistata con, spiega ai suoi followers in una delle, in cui ammette anche di sentirsi molto fortunata per aver incontrato una persona come lui e di essere molto serena in questo periodo della sua vita.«Ci siamo conosciuti ad una cena, eravamo tutte coppie. Non è che ci siamo parlati più di tanto e tra l'altro mi stava molto antipatico, ma molto». Giulia spiega quindi che il suo è stato un corteggiamento molto educato, lento, paziente, anche perché lui da subito ha capito che lei stava uscendo da una storia complicata e da un periodo che per lei è stato molto difficile. La De Lellis parla anche del bel rapporto che ha Andrea con la famiglia di lei, cosa che li ha portati ad avere un legame ancora più forte.Iannone intanto risponde commentando: «Amore, quando racconti le cose, le devi raccontare così come sono», lasciando intendere che forse le cose non stanno proprio così. Giulia però non ritratta né rinuncia a lanciare una frecciatina a Damante, quando qualcuno le fa notare che ha una passione per il nome Andrea lei replica: «Più che altro ho una passione per gli str***». Risponde anche a Cecilia Rodriguez che l'ha definita "alta un metro e una banana" «È vero, non si può avere tutto. Però sono simpatica».