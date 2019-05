Giulia De Lellis hot, topless da urlo sotto al sole in spiaggia a Miami

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un primoestivo per. L’ex corteggiatrice di “Uomini e donne” che ha recentemente ritrovato l’amore perduto con Andrea Damante, conosciuto proprio sotto i riflettori del programma di Maria De Filippi, ha fatto tappa in Florida, nella calda città di Miami.In spiaggia sotto il sole cocente, Giulia De Lellis ha regalato un topless ai paparazzi di “Diva e donna”. L’ex concorrente del GFVip 2017, che ha recentemente messo fine alla sua relazione con il cantante Irama, nella tranquillità della sua trasferta estera si è tolta la camicia per sfoggiare un seno impeccabile, che come lei ha ammesso è stato aiutato da un “ritocchino”.Giulia è tornata recentemente a “Uomini e donne”, dov’era andata anni fa per corteggiare Andrea Damante. La love story è nata poi prima lui, poi lei nell’edizione successiva, hanno partecipato al Grande Fratello Vip. Proprio poco dopo la fine del reality si sono detti misteriosamente addio, senza risparmiare qualche frecciatina mezzo stampa. Ora sono tornati insieme, anche se ancora il ritorno di fiamma non è stato ufficializzato.