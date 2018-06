Giulia De Lellis furia social: «Leggo cose folli». La verità su Andrea Damante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – Dopo le numerose voci di un ritorno di fiamma col suo exprende parola sul social. L’ex corteggiatrice ed ex gieffina vip, che proprio nel programma di Maria De Filippi ha conosciuto il tronista Andrea Damante, in una lunga diretta ha ribattuto ai pettegolezzi circolati in rete.“Non mi sposo, non sono incinta e soprattutto non sono fidanzata – ha spiegato Giulia - Però voglio dirvi una cosa: in tanti mi hanno detto che sto cercando di guadagnare grazie alla mia storia e questa è una cosa orribile! Ci rimango veramente male quando mi viene detto che sto facendo tutta una parte con Andrea. In Italia tante persone lo fanno, ma io non ne ho bisogno per guadagnare, state cagand* fuori dal vasetto. Io e Andrea abbiamo vissuto una meravigliosa storia di due anni, poi ci siamo lasciati, come tutte le persone normali, perché voi vi state dimenticando che io prima di essere un personaggio pubblico, sono un essere umano. Io sto leggendo delle cose folli!”.Non ha progettato nessun riavvicinamento per finire sui giornali (“Ho letto che noi avremmo detto a una ragazza che siamo tornati insieme ma che non possiamo ancora dirlo per rilasciare un’esclusiva a un giornale! Ma quando mai! Quando e se dovessi rimettermi insieme ad Andrea, ve lo dirò tranquillamente!”) e se mai tornerà con l’ex non esiterà a comunicarlo: “Lo rivedrò, non lo rivedrò, ci tornerò, non ci tornerò…non lo so! Quando e se tornerò con Andrea, ve lo dirò io! Quando ho detto nell’anno del mai era una stronzat*, perché ero arrabbiata”.