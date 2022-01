Compleanno hot per Giulia De Lellis. La nota influencer Giulia De Lellis ha spento 26 candeline e, in isolamento per il Covid, ha voluto regalare ai suoi follower alcuni scatti particolarmente sexy, che la vedono nuda davanti all’obiettivo della macchina fotografica: «Accolgo i miei 26 anni - ha fatto sapere la De Lellis - Danzando esattamente così».

APPROFONDIMENTI IL REGALO Can Yaman a C'è posta per te, la sorpresa commovente di un... IL NUOVO LAVORO Giancarlo Magalli, l'annuncio: «Inizio le riprese della...

Un compleanno un po’ particolare per Giulia De Lellis. Giulia è in isolamento per il Covid e ha deciso di festeggiare i suoi 26 anni assieme ai suoi numerosi follower, regalandogli degli scatti hot. La bella influencer posa senza vestiti davanti alla macchina fotografica, con il seno coperto dalle sue mani: «Accolgo i miei 26 anni – ha scritto nella didascalia della condivisione - Danzando esattamente così. Con Il miglior sorriso che io possa avere! A braccia aperte … Senza armi, senza difese perché non ne ho più bisogno».

Con il tempo Giulia è cresciuta: «La base è quasi solida! Chiusa in casa sola ma circondata d’amore come non mai. Grata alla vita per avermi guidata fin qui, e a me stessa soprattutto, per non aver mai perso la strada. Forse ogni tanto, ma è stato bellissimo poi ritrovarla. Grazie per il pensiero di ognuno di voi, il bene che ho percepito è stato davvero tanto. Grazie a chi c’era, è stato bello...Grazie a chi c’è sempre stato. Chi c’è E chi ci sarà… Con amore, G».

Il post naturalmente è stato molto apprezzato, con follower e vip che non hanno mancato di fare gli auguri a Giulia De Lellis. Qualche fan ha espresso però disappunto, ritenendo la sua convisione solo un modo furbo per fare l'ennesimo pieno di like sul social.

© RIPRODUZIONE RISERVATA