Giulia De Lellis chiama Andrea Damante in diretta social: «So che voi vi divertite con poco…»

Dopo la voce di un possibile ritorno di fiamma col suo storico ex, il tronista Andrea Damante, Giulia De Lellis è sommerso dalle pressioni dei follower per essere informati sulla vicenda. Qualche giorno fa ha ammesso di sentirlo e nell’ultima diretta Instagram lo ha chiamato.

“Se voi volete che faccia questa chiamata, io la faccio”, con queste parole giulia ha risposto via social alle professione dei suo fan sulla rete speranzosi in un ritorno con Damante: “Ecco qua – ha detto la De Lellis facendo intendere di aver inoltrato la chiamata - visto che è fortemente richiesta la cosa. Dov’è? Dai, vediamo se risponde”.

Giulia poi corregge il tiro: “Scherzi a parte. Io vorrei fare queste chiamate, ma non riesco a capire perché Instagram non ti dà la possibilità di selezionare un nome e metterlo in chiamata. Quindi posso chiamare solo le persone che io vedo. Ma non c’è, mi dispiace”.

La risposta infatti non c’è stata ma La De Lellis ha poi precisato che si trattava di uno (forse) scherzo per i suoi follower: “Sto scherzando, vi prendo un po’ in giro perché so che voi vi divertite con poco. Mi piace scherzare su questo, mi fate morire dal ridere”.

