Giulia De Lellis in California insieme a Andrea Damante spuntano le foto insieme

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Ed è ormai assodato che la fiamma tra Giulia De Lellis si sia riaccesa. Anche il più piccolo dubbio sulla loro riconciliazione sembra spazzato via dalle foto pubblicate da Spysee. Le immagini che stanno facendo il giro di Instagram mostrano i due insieme in California. Entrambi si sono ritrovati al Coachella, il celebre festival musicale che si svolge ogni anno negli Stati Uniti.sono stati "beccati" l'uno accanto all'altra all'evento. Il dj ed ex tronista veronese sta documentando sui social il viaggio in compagnia di. Quest'ultimo è stato fermato per un po’ di tempo ai controlli in aeroporto. Una piccola disavventura che si è poi risolta in tempi brevi. Damante è apparso anche sui profili Instagram degli amici, ma non ha ancora ufficializzato il ritorno di fiamma, sebbene lo abbia fatto intendere in una recente intervista. Silenzio anche da parte dell'influencer romana.ma sono stati visti in atteggiamenti molto complici. Sembrano, dunque, più innamorati e affiatati che mai. Si erano lasciati dopo il presunto tradimento di Andrea Damante. La De Lellis non ha mai nascosto la sua gelosia e l'intransigenza verso "le corna" e dopo la separazione ha anche avuto una storia d'amore con il cantante Irama. Ora lei afferma di non essere fidanzata, ma le foto parlano chiaro. Nel frattempo il sogno dei fan dei Damellis hanno ricominciato a sognare.