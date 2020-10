Giulia De Lellis aggredita in strada a Milano: «Ecco perché ne parlo solo ora». Giulia De Lellis aggredita in strada a Milano due settimane fa. La notizia era circolata su alcuni siti di informazione, ma solo ora arriva la conferma della diretta interessata che ci tiene a fare qualche precisazione su quanto accaduto.

La brutta avventura, spiega Giulia De Lellis in alcune storie su Instagram «purtroppo è vera, ma sto benissimo. Non sono riusciti a farmi del male». L'influencer dice di aver letto che durante l'aggressione nessuno l'avrebbe aiutata e - anzi - i presenti si sarebbero limitati a scattare foto di cattivo gusto. Ma quanto raccontato non corrisponde alla verità: «L'unica persona presente, carinissima, mi ha subito aiutata e la ringrazio pubblicamente».

«Non ve ne ho parlato perché intanto ci sta pensando chi di dovere. E poi onestamente, se dovessi raccontarvi tutte le cose terribili che mi sono successe in questi mesi sarebbe una cosa infinita. Parliamo di cose belle almeno qui, quando si può», ha concluso l'influencer rassicurando i fan.

Ultimo aggiornamento: 13:34

