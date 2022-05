Giulia Calcaterra, l'ex velina volta pagina dopo Nick Pescetto: ecco chi è il nuovo fidanzato

Solo qualche settimana fa l'annuncio di Giulia Calcaterra della fine della relazione con Nick Pescetto e oggi il sorriso torna sul volto della ballerina. «Gli ultimi 4 anni della mia vita li ho passati a costruire qualcosa che non è mai esistita. Quando cadi dalle nuvole ti fai malissimo e smetti di credere nelle cose belle della vita». Con queste parole sui social Giulia aveva messo la parola fine alla sua relazione durata 4 anni. Ma ora quel dolore è passato e al fianco dell'ex velina troviamo una nuova fiamma. È lei stessa a mostrarlo senza filtri e indulgi su instagram, lui è Luca Giovannini.

Giulia Calcaterra ha un nuovo compagno, l'annuncio

La ballerina ed esperta di fitness si è mostrata sulle Instagram Stories imegnata in una sessione di lancio con il paracadute al suo fianco un ragazzo che non l'ha mai lasciata dandole il coraggio di buttarsi, non solo dal ponte.

«Dopo 4 salti vincolati in cui Luca mi apriva la vela…siamo passati allo step successivo”» ha raccontato l'emozione e la sensazione di gettarsi nel vuoto senza nessuno la Calcaterra.

Dopo poco appare il video che mette a tacere ogni dubbio: Giulia si mostra tra le braccia del suo nuovo compagno mentre si scambiano baci e abbracci. Una scena talmente tanto dolce che l'amica di giulia, Alina Turculet, ha ironicamente commentato con un «Madonna il diabete».

Ecco chi è Luca Giovannini

Luca Giovannini è un atleta esperto di paracadutismo attualmente impiegato presso il centro Aero Gravity di Milano, oltre ad essere il fondatore di Human Flight Official.

