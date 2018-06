Giovanni Ciacci in attesa del Gf Vip si consola con l'ex di Stefano Gabbana

di Ida Di Grazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Voci sempre più insistenti vorrebbero fosse nel cast della nuova edizione delma per oranon si sbottona. La rivelazione diche il prossimo hanno non farà più parte della squadra di "" ha detto di avere tantissime offerte che sta valutando. Intanto si consola tra le braccia di un nuovo amore.Stando alle foto pubblicate dal settimanale Chi Ciacci è stato paparazzato mentre baciava appassionatamente, modello ed ex fidanzato di Stefano Gabbana. I due passeggiavano mano nella mano per le strade di Milano.