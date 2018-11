Lino Banfi: «Giornata europea del gatto nero? Altro che sfiga, io li amo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma veramente il 17 novembre è la? Naaa..., non ci credo raghezzi e ve lo dice uno che ha fatto un film sulla jella (Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio) ma sono l'antitesi della scaramanzia. Anzi, vi dico di più: voglio fare un film vestito di viola, mentre passo sotto una scala e mando a quel paese un carro funebre. Amo i, li adoro, sono esseri che vanno rispettati come tutti gli animali. E poi sinceramente mi ci vedete fermo in mezzo a via Nomentana che aspetto qualcuno dietro di me che tagli la sfiga del gatto nero? E se poi non passa nessuno checchezzo faccio? Rimango come un disgrazieto? Datemi retta amici, nella giornata del gatto nero abbracciatevi un micetto. Anzi, ve lo dico in chiave moderna e vi lascio un hashtag #iostocolgattonero.riproduzione riservata ®