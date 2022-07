Giorgia Soleri mostra il seno nudo ma viene censurata da Instagram hot

Giorgia Soleri in topless censurata da Instagram ma non ci sta. È lei stessa a raccontarlo sul social. Attraverso delle storie la fidanzata di Damiano David dei Maneskin racconta ai suoi fan cosa le è successo nelle scorse ore. “La Signorina Nessuno” ha passato qualche ora su una spiaggia a prendere il sole e ha voluto condividere con i suoi follower, attraverso uno scatto, il suo relax.

Giorgia si immortala su un lettino in topless, ma con le mani copre il seno. La foto però che ha fatto impazzire i fan non è piaciuta a instagram. L'algoritmo del social infatti ha deciso di bloccare il contenuto della storia con la motivazione "violazione delle linee guida in materia di adescamento d'adulti".

Giorgia Soleri contro Instagram, la censura la fa imbufalire

La Soleri ha così condiviso il suo stupore con gli utenti. «Allora su instagram si scoprono sempre cose nuove: io oggi ho scoperto che in una foto in cui mi vedevano le tette peraltro coperte, adesco adulti. Cosa fai nella vita? Adesco adulti». E allibita ironizza: «C'è Chiara Ferragni che è imprenditrice digitale e io che sono adescatrice digitale. Mi avete scoperta, con una foto con le tette coperte».

Poi racconta anche di quanto accaduto sulla spiaggia quando due signore l'hanno fermata per farsi un selfie insieme. giorgia era in topless e alla richiesta della foto voleva mettersi una maglia, ma per le due donne non c'era alcun problema, non c'era bisogno lei si coprisse. «Mi hanno detto "ma no tranquilla chi se ne frega", super happy super libere, non gliene fregava niente. Però su Instagram se carichi una foto così non va bene. Sono proprio basita da questo social».

La "vendetta"

Dopo lo sfogo però la scrittrice ha deciso di non mollare e ha deciso anzi di provocare ancora il social. «Instagram sono capricorno possiamo andare avanti all'infinito». Lo scatto è lo stesso di quello che era stato rimosso