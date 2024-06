Giorgia Soleri e la salute mentale: «Ci ho messo 28 anni ad amarmi, più della metà passati in terapia»

Giorgia Soleri sta tornando a Milano, città in cui è nata, per votare alle elezioni europee, come ha fatto sapere nelle sue ultime storie Instagram. Mentre viaggia, risponde alle domande dei sui fan, alcune delle quali sulla salute mentale e alla salute in generale. Una risposta dell'attivista che i fan hanno apprezzato molto riguarda l'amore per se stessa.

Giorgia Soleri e l'amore per se stessa

Una delle domande a cui Giorgia Soleri ha risposto era: «Quanto ci hai messo ad amarti come riesci a fare ora? Come hai sbloccato tutto?».

L'influencer ha risposto: «28 anni di cui, più della metà in terapia, due di ritardo diagnostico e 14 con dolore cronico. Nonostante questo, ogni giorno è un allenamento costante e senza fine. Penso sia il risultato di un insieme di cose, a partire dalle esperienze estremamente intense che ho iniziato a vivere fin da piccola, ma sono anche convinta che la malattia abbia avuto un ruolo fondamentale in questo. Quando hai un corpo che ti rema contro, capisci due cose: la prima, è che non hai bisogno di nuovi modi per metterti in difficoltà, la seconda è che il corpo non è il fine ma è il tuo strumento di esperienza nel mondo e non ha alcun valore intrinseco se non la sua utilità. Ho lavorato tanto per essere chi sono oggi, che non significa che io sia infallibile o priva di difetti e angoli bui, ma che sono estremamente consapevole di chi sono. Cerco di trattare me stessa con la stessa delicatezza, la stessa compassione che riservo a chi amo, perché io sono qualcuno che amo».

Le parole di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri ha condiviso poi anche un'altra domanda che le è stata fatta, ovvero «Di cosa sei orgogliosa della tua vita e del tuo carattere?». Lei ha risposto: «Del saper fiorire anche in ambienti tutt'altro che fertili e di riuscire a reggere il mio sguardo nel riflesso ogni volta che mi guardo allo specchio».