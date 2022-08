Giorgia Palmas, sirena hot sulla spiaggia: l'ex velina in Sardegna con il suo Magnini

Innamorati, sorridenti, felicissimi. Giorgia Palmas e Filippo Magnini si godono le loro vacanze nella terra della showgirl, la Sardegna. E su Instagram una Giorgia super felice si mostra ai fan come una sirena dal corpo perfetto. Le sue curve mozzafiato vengono esaltate da bikini sexy e da un'acqua cristallina che illumina la bellezza della conduttrice televisiva.

Giorgia Palmas si gode le vacanze con il marito e in post su Instagram scrive: «Al mare, non chiedetemi se sono felice, credo sia evidente». Lei tra le acque della Sardegna si sente a casa e tra un tuffo e il sorriso sempre stampato in volto, si rilassa sul bagnasciuga mettendosi in posa per gli scatti condivisi con i suoi follower, che infiammano ancora di più quest'estate torrida.

L'ex velina e l'ex nuotatore sono sempre più inseparabili. Filippo Magnini si gode la vacanza insieme alla sua Giorgia, dimostrandosi sempre più pazzo di lei. La Palmas pubblica una foto che la ritrae bellissima e selvaggia, con i capelli mossi e scompigliati dal vento. Magnini non può fare altro che ricondividerla tra le sue storie aggiungendo: «Io vado a letto contento». Una storia d'amore che promette di durare per sempre.