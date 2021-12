Gioia infininita per i gemelli: ecco i due nomi molto particolari che hanno scelto Gracia De Torres e Daniele Sandri

Doppietta, magnifica doppietta. Gracia De Torres insieme al marito, il cestista 31enne Daniele Sandri, ha scelto due nomi molto particolari e insoliti per i gemelli dati alla luce lo scorso 28 novembre. La modella e attrice 34enne, ex naufraga dell'Isola dei Famosi11, ex valletta di Ciao Darwin 8, ha avuto un maschietto e una femminuccia. Sul social pubblica le prime tenerissime foto dei neonati e svela anche come si chiamano.

“Il nostro mondo si tinge di azzurro e rosa! I gemelli sono arrivati, una settimana in anticipo ma ce la abbiamo fatta! - scrive Gracia De Torres - 28 novembre 2021, alle 09,02 e 09,04: benvenuti al mondo Bloom e Nathanael Sandri De Torres Vargas. Non vediamo l’ora di crescere tutti insieme. Vi ho amato prima di farvi, vi amo e vi amerò per sempre”.

