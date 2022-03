La figlia di Steve Jobs si lancia nella moda: ecco chi è Eve, la nuova It-girl (protetta di Naomi)

E’ pronta per una carriera da top model la 23enne Eve Jobs, figlia del fondatore di Apple che ha all’attivo su Instagram 262mila follower tra cui la mentore non ufficiale Naomi Campbell e la figlia maggiore di Bill Gates, Jennifer Gates. Proprio sui social Eve ha annunciato di aver firmato con la Dna Model Management, una nota agenzia di moda di New York che rappresenta anche Emily Ratajkowski. Lo ha fatto pubblicando uno scatto imbronciato in stile polaroid. L'agenzia ha subito rilanciato l’annuncio con una sintetica descrizione di Eve Jobs: «La giovane californiana è un'esperta equestre e si è laureata a Stanford, e siamo entusiasti di aiutarla a lanciare la sua promettente carriera di modella».

In effetti, Eve ha tutte le caratteristiche di una It-girl. Come riporta l'Evening Standard, il suo Instagram è un mosaico di scatti da modella, selfie di eventi glamour e scatti del jet-set da Parigi a Firenze o sullo yacht privato di famiglia. Poche ore prima del grande annuncio, era in prima fila alla sfilata Autunno 2022 di Louis Vuitton insieme a celebrità come Emma Stone, Gemma Chan ed Emma Chamberlain. Lo scorso dicembre Eve ha debuttato alla Paris Fashion Week nella sfilata Primavera/Estate 2022 di Coperini. Più o meno nello stesso periodo, Jobs è stata testimonial nella campagna natalizia di Glossier insieme alla star di Euphoria Sydney Sweeny e Naomi Smalls di RuPaul.

Come la sua amica Jennifer Gates, Jobs è un'appassionata cavallerizza, monta da quando aveva due anni ed ha partecipato a famosi tornei. Oggi si allena in un ranch privato da oltre 13 milioni di euro a Wellington, in Florida, acquistato dalla madre Laurene Powell per aiutare la figlia nella carriera da cavallerizza. Powel infatti nonostante l'eredità da 21,7 miliardi di dollari lasciata alla famiglia da Steve Jobs dopo la morte per cancro al pancreas nel 2011, desidera che Eve e i suoi fratelli si facciano strada da soli piuttosto che fare affidamento sui soldi di famiglia.

Eve si è laureata di recente a Stanford, l'università dove i suoi genitori si incontrarono nell'ottobre 1989 (la madre Powell sarebbe arrivata in ritardo per una delle presentazioni di suo padre e finì per sedersi in prima fila, attirando la sua attenzione). E non è l'unico membro del clan Jobs a vantare una carriera promettente. La sua sorellastra Lisa, 43 anni, (nata dalla relazione di Jobs con Christann Brennan) è una laureata ad Harvard che ha scritto per Vogue e The Oprah Magazine, il fratello Reed, 30 anni, è un politico emergente e ricercatore, mentre la sorella Erin, 26 anni, vuole diventare architetto.

