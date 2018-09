Gigi Marzullo si sposa a Nusco, sarà De Mita a celebrare le nozze

di Stefania Marotti

A 65 anni, compiuti oggi, il giornalista e conduttore televisivoconvola a nozze con la sua storica compagna Antonella. Si sfata, così, il mito dello scapolo d'oro della Rai, che si sposerà con il rito civile al Municipio di Nusco, dove il sindaco Ciriaco De Mita farà pronunciare il fatidico sì. Top secret la data del matrimonio, mentre i rotocalchi nazionali, come Di più, la rivista diretta da Sandro Mayer, ritraggono le pubblicazioni della coppia, esposte in una Chiesa della capitale, che preludono alle nozze.Secondo indiscrezioni, sarà molto intimo il parterre degli invitati al ricevimento. La coppia, infatti, organizzerà una cena per gli amici di Avellino, ed un'altra a Roma, con le persone più vicine ed i vip patinati della capitale. Insieme da venti anni, con il suo fascino, Antonella De Iuliis, dirigente della prestigiosa società Sviluppo Italia ha fatto capitolare il celebre conduttore di Mezzanotte e dintorni, Cinematografo, per citare alcune delle sue trasmissioni che hanno incuriosito il pubblico della fascia notturna di Rai Uno. Chissà se, per Gigi Marzullo, in questo momento, la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio.