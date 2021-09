Gigi D'Alessio, la compagna Denise mostra la foto della pancia: la reazione di Anna Tatangelo

Gigi D'Alessio e la nuova compagna Denise Esposito hanno deciso di non nascondersi più e, sebbene la notizia fosse già stata annunciata dai media, la compagna del cantante ha ufficializzato la gravidanza pubblicando la prima foto con il pancino.

Denise, più giovane dell’artista napoletano di 26 anni, ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae davanti ad uno specchio mentre si accarezza il grembo. Per il cantante napoletano è il quinto figlio. A non gioire della situazione è l’ex compagna del cantante, Anna Tatangelo. Sebbene l’artista di Sora abbia ritrovato la serenità al fianco del rapper Livio Cori, pare non abbia digerito la notizia della nuova paternità di D’Alessio. In particolare, l’artista non si sarebbe mai aspettata che l’ex marito rimettesse su famiglia così rapidamente. Inoltre, pare che la Tatangelo non abbia apprezzato di scoprire la notizia del bebé in arrivo dai giornali e non dal padre di suo figlio.

