Anna Tatangelo e D'Alessio gli auguri di compleanno: «La sorpresa è riuscita...»

hanno ritrovato la sintonia dopo il periodo di crisi.Non amano apparire in pubblico. Non amano pubblicizzare troppo la loro intimità. Ma amano amarsi e, in un giorno speciale, fanno uno strappo alla regola. Anna Tatangelo pubblica sul suo profilo Instagram una foto insieme al suo Gigi D'Alessio . Oggi è infatti una giornata speciale: «Sono sempre stata del parere che quando si sta insieme, per andare avanti bisogna avere voglia di far sorridere chi ti sta accanto... felice che la mia sorpresa sia riuscita, e felice di averti fatto sorridere e aver visto la stessa gioia di un bambino al suo compleanno .. Tanti auguri a te... e anche tanti auguri a noi».Anna Tatangelo celebra così il compleanno ddi suo marito, condividendolo insieme ai fan della cantante. Una valanga di commenti, molti anche di personaggi famosi dello spettacolo. La festa a sorpresa è riuscita come testimoniano anche i video della serata di ieri. Musica e pizza napoletana, un "must" per un partenopeo doc come Gigi D'Alessio.