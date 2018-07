Gigi D'Alessio e Tatangelo ancora innamorati: crisi finita, vacanza insieme in Sardegna

Esattamente un anno dopo l'annuncio della loro separazionesono tornati insieme. Lo dimostrano le immagini esclusive pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 25 luglio. Il cantante e l'amore della sua vita stanno trascorrendo una vacanza nella villa in Sardegna e non perdono occasione per mostrare la loro felicità ritrovata: dalle carezze sul terrazzo di casa agli abbracci in spiaggia fino alle corse in coppia sulla moto d'acqua, tutto testimonia la ritrovata felicità di una delle coppie più amate dello spettacolo italiano.Un percorso quello per ritrovarsi che per la Tatangelo e D'Alessio è durato un anno, tra molti alti e bassi, e che Chi ricostruisce nei minimi dettagli, fino al clamoroso, e attesissimo, lieto fine.