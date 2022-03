Gigi D'Agostino torna a parlare: «Urla e pianti di dolore, la sofferenza consuma. Ma l'amore dei fan mi aiuta»

Gigi D'Agostino torna a parlare con i suoi fan. Il dj, che qualche mese fa ha annunciato di essere gravemente malato, ha lasciato un messaggio sul suo storico forum "Casa Dag": «Oggi questa Casa compie 20 anni - ha scritto - stavo pensando molto intensamente a tutto quello che abbiamo creato insieme». Il post di Gigi D'Agostino ha immediatamente scatenato la reazione dei fan, che - fra tante manifestazioni di affetto - gli hanno chiesto delle sue condizioni di salute.

APPROFONDIMENTI ERO CON MIO MARITO... Hailey Bieber, la corsa in ospedale: «Sintomi simili...

Gigi D'Agostino torna a parlare: «Urla e pianti di dolore, ma l'amore dei fan mi aiuta»

«Le mie condizioni purtroppo non sono migliorate - ha risposto il dj torinese - però sono contento perchè non ci sono stati peggioramenti... Voglio pensare che sia un buon segno. Certo la sofferenza consuma ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e i pianti di dolore... Ma il mio pensiero, anche nei momenti più bui, è rivolto al giorno che inizierò a sentire le prime tracce di sollievo... Voglio credere che andrà così». Gigi D'Agostino ha ringraziato i suoi tantissimi fan per «tutto l'affetto e la forza». E ha concluso: «Non potete immaginare nemmeno quanto mi aiutate... L'amore fa tantissimo».

Chi è Gigi D'Agostino

Gigi D'Agostino, all'anagrafe Luigino Celestino Di Agostino, nasce a Torino il 17 dicembre 1967, ed è uno dei disc jockey e produttori discografici più importanti e conosciuti del panorama musicale italiano. Considerato uno dei maestri della musica dance in Italia, fra le sue canzoni più importanti ci sono alcune hit mondiali come "L'amour toujours", "The Riddle", "In my mind" e "Bla bla bla".

© RIPRODUZIONE RISERVATA