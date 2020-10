Gianluca Vacchi tenero papà con la figlia Blu Jerusalema: «Tra le mie braccia per il resto della mia vita»

Gianluca Vacchi nei panni del tenero papà. Gianluca Vacchi ha dato l’annuncio assieme alla mamma Sharon Fonseca, naturalmente su Instagram, della nascita della sua prima figlia, Blu Jerusalema.

Gianluca Vacchi, con i suoi milioni di follower, ci ha divertito finora con i suoi balletti, ma ora si mostra per la prima volta nelle vesti di tenero papà. Dal suo profilo Instagram ha infatti postato un video che lo vede con la piccola in braccio, seguito dalla didascalia: “Benvenuto Blu Jerusalema, ho sognato questo momento per 9 mesi e ora ti terrò tra le mie braccia per il resto della mia vita. Ti amo❤️ Papà”.

Probabilmente solo un momento di pausa dai balletti dato che, anche poco prima del parto della compagna, l’imprenditore influencer si era esibito per i suoi follower. Assieme a Sharon si erano lanciati in una coreografia in vestaglia e ciabatte, coinvolgendo anche l'infermiera: “In sala parto cercando di aiutarla a uscire... - aveva scritto nella didascalia - ma inizio a pensare che lei non voglia vedermi”.

