Gianluca Vacchi indagato, «Abusi edilizi nella casa in Sardegna»: la villa con 15 stanze, discoteca e campo da padel

Tra un balletto e l'altro nella sua maxivilla di lusso in Sardegna, Gianluca Vacchi deve guardarsi da una nuova gatta da pelare. La Procura di Tempio Pausania ha infatti aperto un fascicolo per presunti abusi edilizi che riguardano proprio la sua villa in costruzione a Pantogia, a Porto Cervo, in piena Costa Smeralda.

Vacchi indagato, abusi edilizi

Come riporta il quotidiano L'Unione Sarda, l'imprenditore, deejay e influencer bolognese è stato iscritto nel registro degli indagati e il procuratore di Tempio Gregorio Capasso avrebbe iniziato una serie di indagini per capire se la nuova residenza di lusso, del valore di circa 15 milioni di euro, rispetti a pieno le cubature previste e autorizzate dal progetto.



È proprio questo progetto, che prevede la realizzazione di 15 stanze, una discoteca, un campo da padel, e 1.200 metri quadrati di terrazze, è da tempo sotto osservazione da parte dell'Ufficio tecnico del Comune di Arzachena che appena pochi giorni fa ha fatto emettere un'ordinanza comunale di demolizione e rispristino di alcune aree della villa, circa 400 metri cubi, ritenute in eccesso rispetto al progetto ordinario e formalmente approvato.