Gianluca Vacchi e la baby fidanzata Sharon Fonseca Ma regna la noia

MIAMI – Tra feste in discoteca e viaggi intorno al mondo,trova anche il tempo per trascorrere qualche giorno sotto al sole di Miami assieme alla nuova fidanzata Sharon Fonseca. Il ricco ereditiero infatti negli ultimi tempi si è trasformato in deejay e gira come ospite speciale nelle più noti locali delle mete estive e, dopo la fine del suo amore con l’ex miss Columbia Ariadna Gutierrez, ha ritrovato l’amore a fianco della giovane (23 anni) modella venezuelanaI due sono stati appunti fotografati in riva al mare a Miami, una delle mete estive preferite di Vacchi, ma lui sembra molto impegnato col telefonino, probabilmente col suo seguitissimo account Instagram, e non sembra dare conto all’annoiata fidanzata…