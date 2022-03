GFVip, Sophie Codegoni accusa Clarissa Selassié: «Ci stai provando con Alessandro». Cosa è successo nei camerini

Sophie Codegoni sarebbe sul piede di guerra contro la principessa Clarissa Selassié, colpevole di averci provato con il suo fidanzato Alessandro Basciano durante una diretta del Grande Fratello Vip. Quello che sarebbe accaduto nei camerini e lo scambio di battute tra le due è stato riportato in un articolo del settimanale "Chi", il magazine diretto proprio da Alfonso Signorini.

GFVip, Sophie Codegoni contro Clarissa Selassié

Su "Chi", come riportato dal sito Isa e Chia, si legge: «Tornando ai camerini, Clarissa Selassié si cambia tre o quattro volte, passa dal pantalone maschile con body candido, all’abitino corto: alla fine sceglie una sorta di abito da sposa. Trasparentissimo, però. Mentre entra nel camerino posa per una foto con Alessandro Basciano». A questo punto sarebbe intervenuta Sophie dicendo alla principessa: «So che ci stai provando con lui». E la Selassié avrebbe risposto: «Tanto fra poco tornerai single, vuoi il mio numero?».

Sophie non ha gradito la battuta e si è sfogata sottolineando l'ipocrisia dell'ex coinquilina: «Poi però la stessa Clarissa mi scrive: ‘Mi manchi, come stai?’ Mah…» Clarissa non è l'unica principessa a non credere in questa storia. Dopo la vittoria Jessica è stata chiamata a commentare le coppie nate dentro la casa: «Una è già scoppiata, quella fra Miriana e Biagio. Forse quella che vedo meno solida, ma solo per la distanza, è la coppia formata da Sophie e Alessandro».

