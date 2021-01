GfVip, Andrea Roncato e la “guerra” con Stefania Orlando: «Quando avevo bisogno per la droga se ne andò»

Continua il botta e risposta (a distanza) fra Andrea Roncato e l’ex moglie Stefania Orlando, reclusa nella casa del Grande Fratello Vip. Andrea Roncato infatti, rispondendo ad alcune critiche da parte dei follower ha spiegato: “Quando avevo bisogno per la droga se ne andò e grazie a Dio ce la feci da solo con la mia volontà”.

In tv infatti Andrea Roncato ha fatto recentemente sapere che la fine del suo matrimonio con Stefania Orlando era da attribuire ai suoi problemi con la droga, e non alla presenza di un terzo incomodo. La Orlando, venuta a sapere delle parole del suo ex durante la diretta del Grande Fratello Vip, ha accusato il colpo ed era pronta a lasciare il gioco.

Parte dei follower si è schierato dalla parte della showgirl, attaccando Andrea Roncato sul social. L’attore ha deciso di rispondere per mettere le cose in chiaro: “Mia moglie - ha scritto rispondendo a un commento - non ha mai detto una sola parola di Stefania, non diciamo cazzat*. È Stefania che continua a dire che mia moglie è gelosa. Ma non la conosce neppure. Gelosa di che? Sono stanco di prendermi tutte le cose per 20 anni, se dicessi tutte le verità sarebbero cavoli, ma continuo a dire che io non ero un bravo marito. La ex di Roncato ma che cominci a dire che è la moglie del povero Simone. Ha fatto mille servizi “ex di Roncato, ex di Roncato”. “Mi manca Roncato”, ma che cazz* (scusa) continua a dire. Quando avevo bisogno per la droga se ne andò e grazie a Dio ce la feci da solo con la mia volontà. Ex di che? Basta con sta storia”.

