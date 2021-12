GfVip, il ragazzo paparazzato con Delia Duran sfida Alex Belli: «Non gioco. E' stata mia e sarà ancora mia»

Al Grande Fratello Vip Alex Belli è stato eliminato e, dopo l’amicizia artistica con Soleil Sorge, torna nelle vita reale per stare a fianco della moglie Delia Duran, arrivata appositamente nel reality per riprenderselo. A mettere ancora carne sul fuoco però arriva Carlo Cuozzo, il ragazzo sopreso dai paparazzi mentre scambiava baci appasionati proprio con Delia.

Delia Duran e Alex Belli (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Carlo Cuozzo sfida Alex Belli

Delia Duran arriva al Grande Fratello Vip e si riprende il marito Alex Belli, squalificato per aver violato le norme anti covid. Durante la diretta però è intervenuto sul social Carolo Cuozzo, il ragazzo con cui Delia è stata paparazzata durante un appassionato scambio di baci. Cuozzo ha scritto frasi come «Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba» e «Ne parliamo domani Alex… Vi dimostrerò come tornerà da me. Io non gioco caro Belli. Lei è stata mia e sarà ancora mia».

Alex Belli e Soleil Sorge (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Oltre alle foto della Duran sul suo letto, ha anche allegato un suo audio in cui la donne spiega i suoi progetti in trasmissione: «Eccomi, dicevo che lo lascerò in diretta. Dirò che con Carlo Cuozzo era tutto vero. Della relazione con Carlo e a lui bye bitc*. Dentro la Casa lo lascio, proprio in diretta, lo ribadisco. Mi sono stufata davvero!».

