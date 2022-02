GFVip, Federica Calemme e la chiamata di Alex Belli: «Dovevo posare per lui, ho capito che c’era un secondo fine»

Al Grande Fratello Vip Federica Calemme è stata eliminata dopo una breve avventura che le ha dato comunque modo di conoscere il suo fidanzato Gianmaria Antinolfi. Una volta fuori dalla casa l’ex gieffina è stata contattata da Alex Belli…

LEGGI ANCHE

Michelle Hunziker, dopo l'addio a Tomaso Trussardi spunta il nuovo (presunto) fidanzato: lui ha 14 anni in meno di lei. Ecco chi è

APPROFONDIMENTI SCELTE Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan cambia vita: la decisione... LO SPOILER Barbara D'Urso, work in progress per La Pupa e il Secchione:... L'INTERVISTA Pamela Prati, l'accusa a Maria De Filippi: «Le ho chiesto...

LEGGI ANCHE

Caterina Balivo e Bianca Guaccero, stop alla rivalità: «Lunga vita a Detto Fatto!»

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme (Instagram)

GFVip, Federica Calemme e la chiamata di Alex Belli

Federica Calemme il fidanzato Gianmaria Antinolfi sono stati ospiti su Instagram di Casa “Chi” e, oltre a parlare della loro relazione, hanno fatto alcune considerazioni su Alex Belli. Alex infatti, come ha fatto sapere Federica, l’ha contattata per uno shooting fotografico, ma la stessa ex gieffina ha deciso di rifiutare la proposta di lavoro: «Alex – ha spiegato - non l’ho incontrato ma se lo avessi trovato di nuovo ora io l’avrei evitato a prescindere, non mi piace come persona. Quando mi ha chiamato per posare nella factory ho capito che c’era un secondo fine. I messaggi non erano troppo espliciti ma conoscendo il tipo di personaggio, Se fossi Soleil me ne andrei, all’istante. Nessuno amore libero, subito ciao».

Anche Gianmaria sembra avere le idee chiare: «Io penso che è lei che non andrebbe a posare nella factory di Alex Belli, non c’è bisogno che le dica niente. Ma è più probabile che lo chieda a me Alex, visto che la prima cosa che ha fatto appena è entrato in Casa è stato parlare di me. Ha chiesto “il pappice se ne è andato?” E Soleil gli ha risposto sì».

© RIPRODUZIONE RISERVATA