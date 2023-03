Edoardo Donnamaria e Clizia Incorvaia, l'antipatia è reciproca: non si seguono più sui social

Edoardo Donnamaria e Clizia Incorvaia non si seguono più sui social. L'ex concorrente del GfVip e la sorella maggiore di Micol Incorvaia, al momento all'interno della casa del Grande Fratello, si sono scontrati indirettamente, perché l'ex gieffino fa coppia fissa con Antonella Fiordelisi che più volte è stata definita da Clizia come arrogante e aggressiva nei modi.

La vicenda

Clizia Incorvaia ed Edoardo Donnamaria si conoscevano già prima dell'ingresso di lui all'interno della casa del GfVip. Questo perché l'ex gieffino e la sorella di Clizia, Micol, avevano avuto una breve storia in passato. Edoardo, però, all'interno del reality ha conosciuto Antonella Fiordelisi che non è mai stata così simpatica a Clizia che aveva espresso anche la propria opinione in merito ai "Donnalisi". Queste le sue parole in un'intervista a Casa Chi: «Per accrescere l’ego e gratificare una donna, non devi denigrare la ragazza con cui sei stato. Ha sputato nel piatto in cui ha mangiato. Ha ridotto la loro storia a meri incontri fisici».

La storia d'amore tra Antonella ed Edoardo

In questo momento Edoardo Donnamaria sta vivendo la sua storia d'amore con Antonella Fiordelisi. La coppia racconta ai follower la loro quotidianità: i due postano moltissime storie insieme in cui si scambiano tenere effusioni.