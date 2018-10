Gfvip: «Daniela D'aragona non è una marchesa, vendeva creme». Rivelazioni "nobili"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nobiltà e misteri al Gfvip. Da quando è entrata nella casa più spiata d'Italia non si parla d'aktro: Daniela Del Secco D'Aragona è davvero una Marchesa? «Secondo un'indagine condotta da "Di Più" e come mostrato a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso - si legge in un post pubblicato sul profilo Instagram del programma - la rivista avrebbe spulciato nell'elenco dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, scoprendo che la donna sarebbe registrata tra i pubblicisti del 1992 come Daniela Del Secco, senza D'Aragona. Inoltre il suo nome non apparirebbe nell'Albo d'Oro della nobiltà. A quanto pare nell'indice alfabetico il cognome Del Secco D'Aragona non ci sarebbe».LEGGI ANCHE Grande Fratello Vip 2018, Francesco Monte: «Un uomo della Casa mi ha messo la lingua in bocca» Non solo. La contessa Patrizia De Blanck intervistata dal settimanel Nuovo ha ricordato quando Daniela vendeva le creme. Mentre il figlio di Marina Ripa Di Meana ha confessato che è stata proprio la madre a consigliare a Daniela di aggiungersi un titolo nobiliare in modo da vendere più creme. E quando la massaggiatrice della Meana era in ferie, la sostituiva Daniela" ha aggiunto Signoretti.