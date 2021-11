Gf Vip, Nicola Pisu: «Mia madre chiamò Signorini per farmi entrare». Poi la frecciatina a Miriana

Nicola Pisu è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip da poco e svela alcuni retroscena. Il figlio di Patrizia Mirigliani racconta che è stata proprio sua madre a chiamare Alfonso Signorini per farlo entrare nella casa più spiata d'Italia. Il ragazzo è intervenuto nella trasmissione radiofonica "Non succederà più" su Radio Radio rispondendo alle domande di ospite di Giada Di Miceli.

GFVip, il passato di Nicola Pisu

Nicola Pisu si è raccontato ai microfoni di Radio Radio ricordando il passato da tossicodipendente. «Io ho subito bullismo prima di cadere nel vortice della dipendenza. Ho fatto soffrire tante persone soprattutto mia mamma, perchè io stavo solo con mamma. Ci ha messo un po di anni a lottare però poi c’è riuscita. È stato un dolore che ora capisco, perché io ho rubato in casa, ho fatto cose brutte. È stata mia mamma a denunciarmi. Ho avuto un processo, l’allontanamento da casa e il braccialetto elettronico. Poi è andato tutto bene e sono arrivato al Gf Vip».

Nicola Pisu, la partecipazione al GFVip

Fu proprio la Mirigliani a metterlo in contatto con Alfonso Signorini per il Gf Vip: «Fu mia mamma a mandare un messaggio ad Alfonso Signorini dicendo che volevo fare il Gf Vip. Poi dopo due giorni mi chiamarono e feci prima un meeting e poi ho raccontato la mia storia. Da lì ho fatto un provino e mi hanno preso. Volevo fare il Gf perchè pensavo mi servisse per me stesso, dopo questo mio periodo buio».

Nicola Pisu e Miriana Trevisan

Nicola ha anche parlato della sua vita sentimentale e dell'infatuazione per Miriana Trevisan dentro la casa: «Tante mie paure sono svanite e la mia storia la racconto senza timidezza. Non ho avuto delle storie dopo il mio periodo difficile, a parte questa cosa con Miriana Trevisan nella casa. Ho provato dei sentimenti per lei. Ero innamorato di lei ma solo io, lei no. Ho fatto di tutto per coltivarla e portarla al di fuori ma non è andata. Tra me e lei ci sono stati solo bacetti e carezze, nient’altro. Baci veri. Io non bacio tanto per, se l’ho fatto e perchè tenevo tantissimo a questa ragazza. Non sono arrabbiato con Miriana, ero un po deluso dal suo comportamento, da questo tira e molla. Al Gf prima aveva detto che voleva conoscermi fuori e poi alla domanda di Alfonso ha risposto che voleva vedermi solo come amico. Non la voglio più vedere perchè sono deluso, mi sono sentito preso in giro. Mi sento illuso perchè mi ci ha fatto un po credere. In parte mi ha preso in giro».

