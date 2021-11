Gf Vip, Davide Silvestri bacia Alex Belli e gli fa una confessione. Ecco cosa gli ha detto

Confessioni e gesti inaspettati al Grande Fratello Vip. Davide Silvestri ha baciato l'amico Alex Belli e gli ha confidato le sue intenzioni future. Tutto è iniziato perché la produzione ha deciso di intrattenere i concorrenti con una serie di giochi. In quello che è stato chiamato il "GF Game Night" tutti i gieffini sono stati coinvolti. Tra i tanti momenti divertenti anche quello del bacio che Alex Belli avrebbe dovuto dare a un compagno di avventura dopo aver pescato un bigliettino.

APPROFONDIMENTI IL PANICO GFVip, paura e urla dal bagno: «Mi sto sentendo male». Ma... GELOSISSIMA Gf Vip, tensione nella Casa: scenata di gelosia di Lulù...

LEGGI ANCHE

Paola Ferrari rivela: «Diletta Leotta e Can Yaman? Mai stati insieme. Lei sta con uno sportivo»

GFVip, il bacio tra Alex Belli e Davide Silvestri

«Dovrai baciare qualcuno della tua squadra, limonando per 30 secondi», era l'imperativo contenuto nel foglietto destinato ad Alex. L'attore ha così scelto il collega: «Dai, dai, vieni qua! Da tanto volevamo dirvi il nostro segreto di Pulcinella». I due si sono scambiati questo bacio davanti ai coinquilini.

GFVip, la confessione di Davide Silvestri

Poco prima Davide Silvestri aveva fatto una confessione all’amico spiegando di volersi ritirare dal mondo dello spettacolo. «Qua - riporta Biccy - devo dire che sto bene e ragiono tanto. Far l’attore mi diverte e mi piace davvero. Però se penso a quello che ho passato anni fa sono proprio felicissimo di aver fatto altro. Non è che dico: “Cavolo quanto mi manca fare l’attore, come vorrei tornare a recitare”. Anzi, ti confesso che penso che mi ritirerò un’altra volta come è già successo. Dopo il GF Vip intendo. Sono orgoglioso e fiero del percorso che ho fatto nella mia vita. Qui ad esempio faccio fatica a stare alle dinamiche. Forse perché non ho creato storie d’amore. Più che divertirmi non so che fare qui dentro».

GFVip, il consiglio di Alex Belli

Belli ha cercato di dissuaderlo: «Ma cosa ti ritiri, cosa dici? Come io ho lo studio tu hai il pino della birra. Abbiamo creato dei bei piani B, ma la tua è una scelta drastica. Tu sei un istrionico, c’hai un talento e quello vero, hai la professione, hai in mano la maestria, il mestiere. Perché ti devi ritirare, ma dai. Fai un reality e pensi a ritirarti? Semmai finisce il reality e non fai altri programmi di questo genere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA