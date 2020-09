Gf Vip , Tommaso Zorzi isolato in una stanza con l'autrice. Fan in ansia: «Sta facendo il tampone?». Ore d'ansia per l'influncer, volto di Riccanza e Pechino Express. Stamattina la notizia che Tommaso Zorzi aveva la febbre, adesso ci sarebbero delle novità.

LEGGI ANCHE: Gf Vip, Patrizia De Blanck choc: si spoglia nuda davanti alle telecamere e mostra il seno. Le immagini in diretta

L'influencer sparisce dalla Casa, facendo preoccupare i conquilini. A cena, la contessa Patrizia De Blanck chiede al Gf notizie su Tommaso, ma non riceve nessuna risposta. Subito dopo, la regia inquadra l'influencer in una stanza con l'autrice. Il gieffino, molto agitato, afferma: «Ho fatto 127 tamponi, piuttosto dimmi vai a casa...». L'autrice replica: «Vorrei darti una risposta, sto aspettando con te. Per noi tu sei importantissimo. Non finisce qua il tuo Grande Fratello...».

Immediati i commenti dei fan su Twitter. «Tommaso sta facendo il tampone? La regia ha staccato appena ha iniziato a dire che sta ancora male». E ancora: «Siamo davvero in ansia per Tommaso». L'influencer resterà nella Casa? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 21:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA