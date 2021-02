Gf Vip. La frecciata velonosa di Stefania Orlando a Pierpaolo Pretelli. Fan furiosi: «Vergognoso, hai perso la sensibilità...»

Il brutto insulto di Stefania Orlando a Pierpaolo Pretelli. Fan furiosi: «Vergognoso, hai perso sensibilità...». Pochi minuti fa, nella casa del Grande Fratello Vip un episodio ha fatto andare i fan su tutte le furie. Stefania Orlando si è lasciata andare a una battuta pungente sull'ex velino e su Twitter è scoppiata la polemica. Ma andiamo con ordine.



Ieri sera, durante la puntata del Gf Vip, Giulia Salemi è stata eliminata perdendo il confronto con Stefania Orlando. Quello tra le due gieffine è stato la nomination più calda dall'inizio dell'edizione, tanto da mandare in tilt il sistema di televoto. L'uscita dell'influencer italo-persiana ha lasciato nello sconforto il fidanzato Pierpaolo Pretelli. Oggi, l'ex velino si è isolato in giardino, lasciandosi andare alla malinconia.

La scena non è sfuggita agli occhi di Stefania Orlando, che in quel momento si trovava in veranda con Tommaso Zorzi. La conduttrice romana ha commentato ironica: «Pierpaolo è in modalità clip da solo?». Ma la battuta sarcastica non è piaciuta ai fan dei prelemi (Pretelli + Salemi) e su Twitter piovono commenti velenosi: «Chi vede il marcio, è perché ce l'ha dentro». E ancora: «In questi cinque mesi hai perso la tua sensibilità...».

C'è anche chi l'accusa: «Non tutti pensano alle strategie come fai tu. C'è anche chi vive i sentimenti veri. Quando hai pianto nella sauna per il tuo ex marito, nessuno ti ha accusata... Fai lo stesso anche tu». Intanto, è partito il conto alla rovescia per la finalissima di questa interminabile edizione: meno nove giorni. Chi vincerà il Grande Fratello Vip? Staremo a vedere.

