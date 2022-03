GF Vip, Sonia Bruganelli Ci ripensa: «Potrei tornare». E detta le condizioni

Sonia Bruganelli tornerà come opinionista al Grande Fratello Vip l’anno prossimo? Se finora, la moglie di Paola Bonolis non sembrava disposta a tornare sulla poltrona rossa nella prossima edizione del reality, adesso sembra aver cambiato idea. A confermarlo è lei stessa in una intervista a Super Guida Tv, in cui ha fatto anche un bilancio della sua esperienza nella sesta edizione. Un bilancio molto positivo: Sonia ha confermato di essersi divertita ma di aver vissuto un’esperienza impegnativa.

Tornerebbe come opinionista, ma mai come concorrente. Sonia Bruganelli pronuncia un "no" categorico come concorrente del GF Vip, perchè per lei sarebbe molto faticoso, più di quanto non lo sia da opinionista, anche a causa del popolo social: «I commenti cattivi si sprecano e i toni sono esasperati».

E con Adriana Volpe, nonostante la tregua, sono tornati gli scontri. Per esempio quando Sonia ha dichiarato che non rifarebbe l’opinionista l’anno prossimo, Adriana ha replicato in un’altra intervista affermando che lo starebbe dicendo solo per essere corteggiata. Nel risponderle, Sonia ha lanciato nuove frecciate ad Adriana Volpe: «Se questa fosse la soluzione non comprendo il motivo per cui non lo abbia fatto anche lei. Non capisco poi perché si ostini a voler fare l’opinionista considerando che ha tanti anni di carriera alle spalle. Personalmente le augurerei una conduzione o quantomeno che potesse avere un programma tutto suo. Per quanto mi riguarda, non so se mi corteggeranno o meno, ma io ho un altro lavoro. A me è piaciuta l’esperienza e così come è stata la considero irripetibile… A meno che.» dice Sonia che spiega più avanti. «Potrei però pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso visto che con lui mi sono trovata molto bene. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista».

