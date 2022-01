GF Vip, Sonia Bruganelli choc su Paolo Bonolis: «Mio marito è stato con un uomo»

GF Vip, confessione a sorpresa di Sonia su Paolo Bonolis: «Mio marito è stato con un uomo». Se Alex Belli e Alfonso Signorini parlano di amore libero e menage a trois, a soprendere è l'affermazione della Bruganelli durante la diretta di venerdi 28 gennaio.

Gf Vip, Alex Belli a luci rosse: «Ho fatto l'amore sia con Delia che con Soleil». Signorini indaga

Dopo aver sviscerato in mille modi con Alex Belli e Delia Duran cosa sia l'amore libero, Alfonso Signorini ha voluto chiedere un parere anche alle due opinioniste del Grande fratello Vip. Sonia Bruganelli in particolare si è detta scioccata: «Io pensavo di essere avanti luce, e invece sentendo tutto questo sono davvero indietro».

Signorini però entra più nel dettaglio e le chiede se come Delia abbia mai avuto rapporti con un'altra donna e Sonia Bruganelli fa una confessione choc: «Io non sono mai stata con una donna, mio marito sì con un altro uomo». Gelo in studio. Signorini glielo richiede e lei annuisce senza far capire quanto ci sia di vero e quanto sia una della sue provocazioni.

