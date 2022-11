Gf Vip, Sarah Altobello usa il ferro da stiro per lisciarsi i capelli: il video virale sui social

Sarah Altobello ha trovato un metodo alternativo (e funzionale) per piastrare i capelli... perché non usare un ferro da stiro? Un video diventato virale sui social nelle ultime ore mostra la gieffina intenta a prepararsi per la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip.

Il siparietto che la vede protagonista ha raggiunto diversi utenti in pochi minuti e molto probabilmente verrà commentato questa sera da Alfonso Signorini. Ma cosa è successo?

Il video

«Sto soffrendo per i suoi capelli», ha scritto un utente a corredo del video che mostra la vippona mentre prova a lisciarsi i capelli con il ferro da stiro. La concorrente con l'aiuto di un'asse da stiro ha provato a rendere la piega dei suoi capelli perfetta con un metodo... alternativo.

Molti utenti si stanno chiedendo il motivo per cui la gieffina ha voluto utilizzare un ferro da stiro piuttosto che una normale piastra, che svolge in modo adeguato la funzione di lisciare i capelli. Probabilmente erano tutte occupate o semplicemente ha voluto provare questo metodo, che alcuni utenti hanno considerato «geniale».